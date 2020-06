Dat nieuwe normaal kan niet zo lang duren

opinie Samenle­ving roept: volle kracht vooruit!

11:12 We hebben minister-president Rutte pas nog gehoord: voorzichtig, maar toch wel met enig elan en optimisme, mag de handrem eraf. Het samenleven mag weer op gang worden gebracht. Waakzaam, in kleine groepjes, met inachtneming van afstand en gebruik van gezond verstand. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Maar op welk landschap schijnt dat licht, vragen velen zich al wekenlang af. Is dat een oude wereld met nieuwe accenten, of iets compleet nieuws?