Hans Tussen alles van vroeger en nog veel meer in museum Hoeve Strobol

11 september NIJNSEL - Hoeveel spullen kan een mens in een leven verzamelen? Heel veel, zo blijkt in het pittoreske museum Hoeve Strobol in het net zo pittoreske Nijnsel. Ongelooflijk wat de familie Verbakel daar in twee loodsen en een nieuwe hal bij elkaar heeft gepropt. Van een immense diesel tot ouderwets speelgoed en gereedschap, het is er allemaal.