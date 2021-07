Column Op de koffie bij de boer: ik ken boeren vooral uit de krant en van de tv (1)

26 juli Op zo’n prachtige zomermorgen, waarop de hele natuur er zin in heeft, fiets ik naar de boerderij van Mari van Drunen, vlakbij Drunen en gezien zijn achternaam al eeuwenlang. Hij heeft me op de koffie genood vanuit het vermoeden dat het wellicht raadzaam is dat ik niet alleen kritisch schrijf over boeren, maar ook eens eentje van dichtbij meemaak.