De bijbel rekent onbarmhartig af met schijnheiligen

Een les voor jonge mensen van een eenzame, oude vrouw

30 maart Ze was thuis, natuurlijk was ze thuis. De oude, lieve mevrouw herkende me nog, hoewel het ruim drie jaar geleden was dat ik haar gesproken had voor een verhaal over eenzaamheid. Ik had beloofd dat ze nog van me zou horen, maar dat had ik niet gedaan en dus stond ik daar enigszins beschaamd.