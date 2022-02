Column tHans Gemeente, eis vanaf nu bij elk bouwplaats een OPA senioren­hang­plek

VEGHEL - Als zelfs doorgaans breedsprakige raadsleden massaal roepen dat er ‘minder gemauwd en meer gebouwd moet worden’, dan is er iets aan de hand. De woningnood is nu zo hoog dat bouwen het nieuwe toverwoord is geworden. Ook in onze eigen krant spatte afgelopen weken de specie van de pagina's af.

29 januari