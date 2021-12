De boosheid was ook in mij geslopen

Enkele minuten daarvoor had ik nog tevreden rondgekeken in deze kamer die voelde als een kleine bubbel buiten alle polarisatie en onvrede. Een oase van rust na een week nachtdiensten die gedomineerd werd door discussies en boze mensen. Artsen die gelaten en met vermoeide gezichten het aantal patiënten in de wachtkamer van de spoedeisende hulp zagen groeien; familieleden van patiënten die vloekend en tierend naar de uitgang gewerkt werden door de beveiliging, nadat ze hun onvrede over de bezoektijden hadden geuit. Iedereen was boos, woedend, woest. Al deze woede had me langzaam afgebrokkeld, moe gemaakt. En nu was er ook al boosheid in mijn rustige polikamer, in de vorm van deze vrouw. Ik zette me schrap voor wat komen ging en nestelde me in een cocon van woede: het beschermingsmechanisme wat tegenwoordig zo graag gekozen lijkt te worden door iedereen in onze maatschappij.