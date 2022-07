De brute moord op een oude linde: welke gek boorde gaten in de stam?

Column Goedgehu­meurd meldt de NS steeds weer een volgende rampspoed

Het is boeiend te zien hoe het falen van essentiële structuren in ons land alweer een nieuwe fase is ingegaan: de trend is nu om het mislukken op vrolijke, haast geamuseerde toon toe te geven, een gnuivende gelatenheid over de eigen bende.

15 juli