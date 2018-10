De buitencategorie van het kwaad

Op 12 september jongstleden was in de Verkadefabriek in Den Bosch opnieuw de film Utoya te zien in het kader van de cursus Filosofie en Film. De cursusleider was Rob van Gerwen die zich na de film liet ontvallen dat hij had gedacht aan de doodstraf voor Anders Breivik, de man die op het eiland Utoya in juli 2011 69 kinderen en pubers doodschoot nadat hij 2 uren tevoren een bomaanslag pleegde bij de regeringsgebouwen in Oslo. Daarbij lieten 8 mensen het leven. In totaal vermoordde hij 77 mensen en waren er honderden getraumatiseerd. Het doodschieten op het eiland nam 72 minuten in beslag!