De Dag van de Holocaust

Op verzoek van de Verenigde Naties is 27 januari uitgeroepen tot Herdenkingsdag van de Holocaust. De bedoeling van een speciale dag is, dat men extra aandacht vraagt voor een wereldprobleem uit het verleden of heden. Aangezien het dit jaar 75 jaar geleden is, dat Europa werd bevrijd en er toen pas echte beelden van deze wrede volkerenmoord in de media werden gepubliceerd, lijkt een stukje speciale aandacht hier wel op zijn plaats.