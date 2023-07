De digitale alleskunners snappen niet dat anderen nog niet zover zijn

Lezersbrieven Mening | Gefelici­teerd mensen! Pas over vier maanden verkiezin­gen

Voor iedereen in Nederland is brood, bed, gezondheidszorg en passend onderwijs in een veilige leefomgeving een grondrecht. Nederlands pragmatisme is inmiddels ver te zoeken om dit zoveel mogelijk te waarborgen. Het vertrouwen in de politiek is daarom lager dan ooit. Bij crises lopen politici nog steeds weg. En voor hun critici geldt bij voorkeur: ‘Een functie elders’. Bij de coronacrisis waren wij in Europa erg laat met halfslachtige maatregelen. Nadien zaten we negen maanden met een demissionaire, vleugellamme regering. Na een jaren durende vruchteloze discussie over asielbeleid, is dit probleem voor Nederland intussen verworden tot onbeheersbaar asieltoerisme vanuit andere EU-landen. De crises op gebied van huisvesting, gezondheidszorg, klimaat/energie en armoede, zijn alleen maar toegenomen. Nu struikelt het kabinet uitgerekend over de principiële kernwaarde van een partij die drempelloze opvang van het (buitenlands) gezin hoger schat, dan volstrekt ontbrekende huisvesting van jonge gezinnen binnen Nederland zelf. En dat na een record instroom in het afgelopen jaar. Gefeliciteerd mensen! Pas over vier maanden verkiezingen en dan eerst nog een (te) lange formatieperiode om intussen bij diverse crises de wal het schip te laten keren. Hopelijk ditmaal met ‘een functie elders’ voor alle hiervoor verantwoordelijke politici.