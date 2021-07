De dode Fortuyn lag op de voorpagina, Peter R. de Vries hebt u niet kunnen zien

Daar lag hij, voor op onze krant. Het was 6 mei 2002, laat op de avond. Met een groepje eindredacteuren hadden we ons om de hoofdredacteur geschaard die zei: ‘Zo moeten we het doen’. Pim Fortuyn, dood, vol in beeld op onze voorpagina. Op zijn rug, de mond een stukje open, die typische politiebordjes met cijfers om hem heen. Het was een ijzingwekkend en keihard beeld. Te hard? vroegen we ons af. Maar het was zoals het was en een paar uur later raasde de voorpagina over de persen in Best. ‘Verbijstering na moord’, was de kop. ‘Pim Fortuyn doodgeschoten op Mediapark in Hilversum.’