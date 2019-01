De dominee vergelijkt nazi-ideologie met accepteren homo's

Column De dansende piraat

6 januari Het is tien uur in de avond. Mijn auto glijdt van de snelweg langzaam het terrein van het tankstation op. Een oase aan snacks, zonden en vettigheid ligt voor me. Het is hier groots van opzet dus ze hebben alles. Maar ik ga er niet naar kijken. Straks na het tanken direct door naar de kassa. Niet één blik op het schap werpen. Dit is precies wat ik dit jaar anders ga doen. Onder het felgekleurde dak van het tankstation kom ik tot stilstand.