De eenzame strijd tegen de QR-code

COLUMN Ook de Spaansche Griep kende een tweede golf, in oktober. Dat maakt me Spaans benauwd

1 augustus WAALWIJK - De geschiedenis herhaalt zich zelden, maar echoot constant. In De Klopkei, blad van Heemkundekring De Erstelinghe, schrijft Bert de Vaan over de 'Spaansche griep' die in 1918 ook de Langstraat trof. Hij zette op een rij hoe locale kranten daar toen over berichtten. De griep eiste in Nederland 40.000 en wereldwijd vele miljoenen levens.