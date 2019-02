De gemiddelde agent blijkt een ware taalvirtuoos

opinie Filosoof Ber­nard-Hen­ry Lévy breekt een lans voor Brussel

7 februari Op 13 maart treedt filosoof Bernard-Henry Lévy (BHL) op in theater Carré te Amsterdam. In zijn voorstelling genaamd Looking for Europe legt hij de vinger op de zwijgende meerderheid die van mening is dat ons continent niet zonder een verenigd Europa kan blijven voortbestaan.