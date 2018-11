De goden verhuizen mee

Op 22 oktober publiceerde het CBS een rapport waarin cijfers worden gepubliceerd over reli­gieuze betrokkenheid in ons land. Die cijfers laten zien dat 49 procent van de inwoners van ons land zich tot een religieus genootschap bekent. Deze onderzoeken worden regelmatig gehouden op een manier waarop de cijfers goed vergelijkbaar zijn. Een dalende trend in kerkbetrokkenheid is te zien. Niet verrassend is dat kerkbezoek en kerkbetrokkenheid in de katholieke en protestantse kerken teruglopen en de islam in de loop der jaren is gegroeid. Cijfers die een realiteit laten zien die niemand echt zal verbazen.