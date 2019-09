De grens tussen werk en privé is helemaal niet zo scherp

Zo speelt werk een belangrijke structurerende rol in ons alledaagse leven. Het bepaalt hoe laat we opstaan, wat eten en hoe laat we onder de wol kruipen. Daarnaast maken we op ons werk dingen mee die ons als mens niet onbewogen laten: het verliezen van een baan, het krijgen van een promotie, het overlijden van een collega. Tot slot kunnen we ons goed voelen dankzij onze baan. In het gunstigste geval krijgen we het gevoel dat ons werk een bijdrage levert. We zijn in ons werk dienstverlenend, helpen anderen of werken misschien wel naar onze eigen dromen toe.