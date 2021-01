De helende kracht van vrijwilligerswerk

Tik, zegt de wijzer. En opeens voelt alles anders.

3 januari Gek is dat. Van oud op nieuw gaat er eigenlijk alleen maar een blad van de kalender. Toch ligt in die ene tik van de secondewijzer een soort mentale waterscheiding, voor mij althans. Het oude jaar is gedaan, inclusief alle klussen die er nog ­lagen. Beoordelingsgesprekken op de redactie, de kerstbijlage waarvan de productie al na de zomer in gang is gezet, het plan voor de verslaggeving tijdens oud&nieuw.