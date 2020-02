De islam is geen eenheidsproduct

Column Een leuke brief van de overheid, zelfs met kleurenfoto’s

25 februari Er heerste een haast dartele opwinding op de afdeling Openbare Ruimte van onze gemeente. Op een enkele onverstoorbare dorknoper na had iedereen er zin in deze leuke brief te schrijven. Er moest tenslotte geloot worden. De winnaar wreef zich vergenoegd in de handen, veegde alle saaie formulieren van het bureau en begon met een inwendig lachje te tikken.