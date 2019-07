De keerzijde van de democratie

De publicaties uit Dossier Ondermijning (vooral de BD-bijlage van 29 juni jongstleden) vormen een loffelijk staaltje onderzoeksjournalistiek, mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de regionale Brabantse kranten. Ik zie uit naar alle publicaties van dit project. En meer nog naar soortgelijke projecten in de toekomst. Want behalve nieuws levert dit onderzoek naar de machtsgreep van de onderwereld ook nog iets anders op. Het is zélf een bijdrage aan de verdediging van de rechtsstaat. Immers, geen openbare orde zonder openbare meningsvorming, geen onafhankelijke rechtspraak zonder onafhankelijke media, geen rechtsstaat zonder kwaliteitspers. Jammer alleen dat de publicaties uit het Ondermijningsproject niet samenvielen met de campagnes voor de Statenverkiezingen van afgelopen maart. Hadden partijen die pleiten tegen versterking van Europese samenwerking nog wat meer uit te leggen gehad.