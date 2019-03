De Kerk als kop van jut

Column Ik ben vooral voor meer regen: op wie zal ik stemmen?

19 maart Onverschilligheid behoort tot de meest onaangename eigenschappen, vooral omdat het zo niksig is. Niet gaan stemmen ('Zie ik niet zo zitten') is nauw verwant aan een lege chipszak of een colablikje over straat laten waaien: ze zoeken het maar uit.