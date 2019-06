De kleren van de minister....

opinie‘Voeding is veel te goedkoop’, kopte het BD op 17 juni. Voor wie of wat eigenlijk? Voor de consument? Zo ja, dan kunnen de vakbonden opnieuw aan de slag. Voor de handel misschien? In dat geval kan de regering de ‘boer wurgende’ inkoopkartels aanpakken. Voor de boer dan? Is de minister – toen Kamerlid – vergeten dat pas in 2015 het melkquotum is afgeschaft. Gevolg? Voor veel van de toch al weinig overgebleven melkveehouders betekende dit een afvalrace naar de ondergang.