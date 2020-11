De kracht van de gemeenschap

Provinciale Staten ­nemen op vrijdag 13 november besluiten over de provinciale begroting voor de komende jaren. Ter voorbereiding daarvan vindt morgen in het provinciehuis een rondetafelgesprek plaats over het thema ­‘Sociale Veerkracht in Brabant’. Een aantal maatschappelijke organisaties worden in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren. Wij zijn blij met die uitnodiging en willen graag onze visie geven, maar we willen ook onze zorg over de koers van de provincie delen.