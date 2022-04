De laadpaalklever verloor zijn proces maar wel een nieuw woord

In een rechtbankverslag kwam ik zomaar tegen: ‘laadpaalklever’ en ‘laadtijd’. Om het even samen te vatten: een laadpaalklever maakt te lang gebruik van een laadpaal voor elektrische auto’s en overschrijdt daarmee de maximaal toegestane laadtijd. Een juridisch probleem dat dertien jaar geleden nog niet bestond. Ik heb nagekeken wanneer de eerste laadpaal in ons land kwam. Dat was op 14 november 2009 in Tilburg. De eerste lader was Ruud Lubbers die hartelijk welkom werd geheten door zijn partijgenoot de burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts. Hem wil ik graag allerlei deskundigheden toedichten, maar ik heb nooit begrepen hoe het er voorstond met zijn expertise op het gebied van laadpalen. Laadpalen zijn ook niet bij uitstek christendemocratisch, want geen aantoonbaar boerenbelang. Toch was Ton Rombouts de eerste voorzitter van de laadpalenexploitanten: ook alweer een nieuw woord.