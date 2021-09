COLUMN De ene jihad is de andere niet, nom de Dieu nog aan toe

30 augustus In 1979 deden mijn vrienden en ik verkleed als ayatollahs mee aan de carnavalsoptocht van Moergestel. Khomeini was dat jaar niet van de beeldbuis af te slaan. Hij zag er wel geinig uit met die tulband, een woord dat mij in de jaren daarvoor alleen had doen denken aan de cake van mijn moeder.