De lessen van Christchurch

Linkse journalis­ten of niet, verhalen zijn integer en feiten zijn heilig

14 april Journalisten zijn bovengemiddeld links, was de conclusie vorige week in deze rubriek. Er viel natuurlijk het nodige af te dingen op die stelling, want wat is links en wat is rechts? En is de hele maatschappij niet naar rechts opgeschoven? Maar bij alle reacties die ik kreeg, zat er geen die het ontkende of het tegenovergestelde beweerde, namelijk dat journalisten bovengemiddeld rechts zijn of helemaal neutraal.