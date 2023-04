De man van staal? Ik voel me de kneus van kippengaas, ik ben er louter voor de vorm

Column De mensen die het afval náást de container zetten, zijn blijkbaar de nette mensen

Heeft u weleens goed naar het snoetje van de das gekeken? Het is qua kleuren eigenlijk een panda 2.0. Die twee zwarte strepen, over de ogen naar achteren, met twee snoezige witte oortjes in die zwarte baan: een veel vernuftiger ontwerp dan die domme zwarte vlekken van de panda.