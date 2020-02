De mannengriep: waarom gaat een vent met keelpijn ineens ook zo zielig kijken?

Column De malligheid van een Shared Space in Wijbosch

6 februari In het regiokatern van de krant staat een foto van een speelplaats met het bord ‘Shared Space’. Kennelijk is er in de late uren iets misgegaan ter redactie en is een buitenlandpagina beland in het regionale deel. Maar uit het bijschrift blijkt dat wij ons in het Brabantse Wijbosch bevinden. Shared Space in Wijbosch? Jazeker! Shared Space, zelfs in Wijbosch.