De mythe van de Nederlandse directheid

Zeker, we zijn wat minder verfijnd wat betreft algemene omgangsvormen dan in veel andere landen. Noem het lomp of horkerig maar dat is niet per se hetzelfde als direct. Concreter, als we ergens niet direct zijn dan is het wel op het terrein van (politieke) besluitvorming en het stellen en bewaken van grenzen en regels. Op die terreinen zijn we zo’n beetje het meest indirecte land ter wereld.