De nachtoppas: decadentie ten top

opinie Eurovisie­song­fes­ti­val in Israël: droom of nachtmer­rie?

31 januari Op maandag 21 januari maakte AvroTros bekend dat Duncan ­Laurence Nederland mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Israël. Voor de promotie is dit jaar gekozen voor de inspirerende slogan ‘Dare to Dream’. De slogan symboliseert volgens de bedenkers de inclusiviteit, diversiteit en eenheid van het Eurovisiesongfestival.