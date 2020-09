Het inmiddels beschamende nationale gekift over de bruiloft van Ferd Grapperhaus lijkt steeds meer de nationale wraak op de zinloze coronaboetes. Eindeloos zijn de beelden herhaald over het stel in Schiedam dat buiten met de (schoon)ouders op keurige afstand een taartje at. Alle vier 390 euro boete wegens samenscholing. Dan vraag je er als overheid om dat je massaal wordt teruggepakt. Een kroeghouder in Soest die 4000 euro boete krijgt. Het gênante gedoe over het strafblad: in de politiek wordt altijd haast bangig gekeken of iets wel een maatschappelijk draagvlak heeft, maar daar is ditmaal niet de geringste moeite voor gedaan.