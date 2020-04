De nieren zijn nog niet diep genoeg beproefd

Het vraagstuk van coalitievorming met Forum voor Democratie plaatst het CDA in Brabant maar zeker ook landelijk voor een belangrijk dilemma. Dat blijkt uit het debat binnen het CDA, dat wat langzaam op gang komt, maar steeds urgenter wordt nu de eerste echte coalitie op provinciaal niveau in Brabant een feit lijkt te worden. Het is in de recente geschiedenis niet des CDA’s om legale politieke partijen uit te sluiten. Ook als het populistische partijen zijn. Anderzijds ervaren wij door uitlatingen van hun partijleiders (Baudet, Wilders) een dermate grote kloof met onze eigen overtuigingen over wat een democratie zou moeten zijn, dat een dergelijke samenwerking tegen de borst stuit en niet zonder risico is.