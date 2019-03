De onhandige definities van Soroush

Als wij meer willen ­weten over het gedachtegoed van moslims, dan kunnen we daar achter komen door hen te vragen wat ze vinden van democratie, de Koran, tolerantie voor andersdenkenden, enzovoorts. Dit heeft de Nederlandse hoogleraar sociologie Ruud Koopmans in 2015 gedaan. Op basis van enquêtes onder moslims in West-Europa constateerde hij dat zij zich weinig aanpassen aan de normen en waarden van onze liberale maatschappij. Zo vond 75 procent van de moslims dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en 65 procent van hen zei dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West- Europa gelden.