De onvermijdelijke teloorgang van de geraniummarkten

Column Als er echt barre tijden aanbreken verhuur ik het tuinhuis

We zaten in een vakantiehuisje en deden alles wat thuis niet mocht: heel lang douchen, en de verwarming op 22 graden zetten. De vaatwasser kan hier ook best aan als hij niet helemaal vol is. Het loslaten van de energiezuinigheid is een heel nieuw aspect van vakantievieren. Het is jammer dat er hier geen droger is, anders had ik dat ook nog mee kunnen pikken: even geen sokken- en vaatdoekentetris op het droogrek. Het voelt heerlijk luxe.