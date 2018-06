De oorlog bij het Galgeven

Heimwee naar dat fijne bejaarden­huis

4 juni De uitnodiging voor de reünie bracht me in gedachten terug naar de keuken van het bejaardenhuis in Den Dungen, waar ik werkte. Naar twee soepen per dag. Aardappels of puree, yoghurt of vla? Naar de stapels afwas als de appelmoesschaaltjes onaangeroerd óf uitgelikt terugkwamen.