De oplossing moet gaan over twee sporen

Negen dode wielren­ners in vijf jaar, ontelbaar veel gewonden. Al voor ze vallen, zitten renners in de val

9 augustus Hoe hoog mag de prijs van vermaak zijn? Niet die in euro’s, ik bedoel de prijs in gebroken botten, gebroken levens. Levens die abrupt ophielden na wat dan in onze kolommen heet ‘een smak op het asfalt’. Wie het nieuws de afgelopen week een beetje heeft gevolgd, weet dat het hier gaat over wielrennen. Het is mijn favoriete sport en ik heb die heerlijke Tour de France enorm gemist. Maar toen woensdag de Nederlandse sprinter Fabio ­Jakobsen de hekken in werd gereden en langs de dood scheerde, kreeg ik het gevoel dat er echt iets moet gebeuren.