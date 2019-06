De pensioenleeftijd kan omlaag naar 40!

Wachten op de dood

5 juni Hij wist al dagen dat hij vrijdagmiddag zou sterven, want leven met kanker was geen leven meer. Alles was geregeld. Van het middeltje dat de genadeklap moest geven tot de muziek die tijdens zijn uitvaart zou klinken. Het weer was dan weer niet te regisseren, maar in dát opzicht zou het wél een mooie dag worden. En toen begon het wachten, het wachten op de dood.