De Philipssamenleving

In de Zendtijd voor Politieke Partijen kwam onlangs ‘het verhaal van Klaas Dijkhoff’ voorbij. Nee, niet over zijn reiskosten of over het ‘uitgesteld loon’ dat hij zichzelf had toegekend. Dijkhoff vertelde waar hij vandaan kwam: Eindhoven, een stad die helemaal draaide om Philips. Opa, vader, moeder, neven – allemaal aten zij Philipsbrood, gingen naar Philipswinkels, togen naar het Philipsstadion en een enkeling misschien ook wel naar de Philipszaal. Zelf had hij er nog gangen en toiletten geboend. Philips zorgde ‘dat goede mensen het goed hadden’, vlogde Klaas vaardig voort. Er was sprake van ‘wederkerigheid tussen onderneming en omgeving’, op allerlei niveaus: gezin, wijk en stad. Zonder terug te willen naar het verleden pleitte hij ervoor om ‘die Philipssamenleving overeind te houden’. De blijde boodschap was dat de VVD zich daarvoor sterk zou maken, met name op landelijke schaal.