De provincie als ideale spelverdeler

De tennissport is springlevend in ­Brabant. Van 10 tot 16 juni kunnen we allemaal weer genieten van de Libéma Open: het unieke, jaarlijks terugkerende tennisevenement op en rond de grasbanen in Rosmalen. Als bezoeker kun je binnenlandse en buitenlandse ATP- en WTA-topspelers als Grigor Dimitrov en Kiki Bertens in actie zien. En je kunt zelf ook in beweging komen. Want er wordt van alles georganiseerd rondom de grasbanen. Dit soort evenementen zetten Brabant krachtig op de kaart. Ondertussen zorgen innovaties in de sport ook voor gunstige toekomstperspectieven. Hoogste tijd voor de provin­ciale politiek om de tennissport in de nieuwe bestuursperiode steviger te omarmen.