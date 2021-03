'De school als plek waar mensen dat volwassen leven graag afsluiten’

opinie Er hangt een politiek luchtje aan mestfabrie­ken­plan

25 februari Op agrarische nieuwswebsite Nieuwe Oogst stonden recent berichten over het mestfabriekenplan voor Brabant. Je kunt er lezen dat het ‘plan’ van CDA-gedeputeerde Lemkes-Straver steeds concreter wordt. Maar tot nu toe zijn Provinciale Staten er nauwelijks bij betrokken, we tasten in het duister. Waar in Brabant komen die tientallen mestfabrieken, en welke milieueisen worden er gesteld? Niemand die het weet. In plaats van met de burger te praten wordt er door de gedeputeerde en mestbelangenclubs, achter de rug van de burger om, vooral over de burger gepraat. En die burgers krijgen een megamestfabriek in hun gemeente, of ze dat nou willen of niet.