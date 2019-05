De taal van mededogen

We hebben het de afgelopen week bij de dodenherdenking en Bevrijdingsdag herhaaldelijk van de autoriteiten, ministers, politici en ander ‘elitevolk’ gehoord. Het is dankzij het grote offer dat zovelen brachten, dat wij in vrijheid, maar vooral ook in een rechtsstaat en democratie leven. Vooral deze laatste twee waarden worden, met enige regelmaat door sprekers namens het politieke en bestuurlijke establishment ten tonele gevoerd, als het hoogste goed. Zo blijkt onder andere uit het gegeven dat onze minister-president in zijn eerste reactie na de aanslag in Utrecht sprak over ‘een aanslag op de rechtsstaat en de democratie’.