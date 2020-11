De VN staat op zijn verjaardag in de kou

De Verenigde Naties bestaan 75 jaar. Het werd terloops genoemd in de krant [BD 23 oktober; ‘We ervaren onvrijheid terwijl we 75 jaar vrijheid vieren’]. Enkele gebouwen werden blauw uitgelicht. Maar verder lijkt het ons weinig te doen. En dat is verontrustend. Zijn we verleerd om groot te denken en te dromen? In 1945 werd de VN opgericht na een immense crisis, de Tweede Wereldoorlog. Aan idealen was toen geen gebrek. Maar er is veel veranderd. De VN is nu een gegeven in een complex, wereldwijd systeem waar je als gewone burger weinig mee kan. Met deze nieuwe crisis is er de noodzaak om grote idealen tastbaar te maken.