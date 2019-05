De vreugden van de katholieke wendbaarheid

Wie was goed en wie was fout bij de bezetting in Boxtel?

19 mei Toen de rust in de varkensstallen weer was neergedaald, restte de vraag wie nu goed was en wie fout. Was de varkensboer fout? Dierenactivisten spraken van misstanden en dode dieren, maar het ergste voor de varkens leek me nog de eindeloze verveling. Op beelden die de activisten hadden gemaakt zagen we een steriele betonnen loods waar de moederzeugen waren klemgezet tussen ijzeren pijpen om te voorkomen dat ze hun biggen zouden pletten. Het leek me dat de loods vooral de goede bedoelingen van de veehouder weerspiegelde. Maar of de varkens een goed leven hadden? Nee.