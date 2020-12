‘De Waalwijkse weekmarkt lijkt de voormalige DDR wel’

Want te veel mensen rekken regels zo ver mogelijk in hun eigen voordeel op. Hoe begrijpelijk ook, dat is precies waarom het zo vreselijk mis kon gaan met dat verdomde virus. De discussie over 'essentiële producten' bezorgt me soms schaamrood op de kaken. Begrijpelijk gejammer ontaardt te vaak in ge-ja-maar.

Rijen

Woensdagmiddag, de Waalwijkse weekmarkt. Rijen bij de kaas- en notenboer. Bij de bloemen is de wachttijd op een gegeven moment een half uur. Het lijkt de voormalige DDR wel. Al verkochten de winkels en kramen in die mislukte heilstaat niet zulke lekkere blauwe kaasjes. 'Essentiële producten' zijn op de weekmarkt vooral dingen die je in je mond kunt stoppen of in een vaas.

Quote Nederland kan uiteraard niet zonder de essentiële Wibrawon­der­zeep Dasty Joep Trommelen, Columnist

Hulde aan Zeeman, Blokker en Big Bazar, die zich er die ochtend in de media al niet prettig bij voelen 'om de grenzen op te zoeken'. De Wibrawoordvoerder daarentegen zegt dat Wibra door open te zijn 'de supermarkten ontlast'. In de Waalwijkse Wibra verricht een enkele klant deze woensdag zijn ontlastende taak. En Nederland kan uiteraard niet zonder de essentiële Wibrawonderzeep Dasty. In de eveneens nog open Action en Hema zijn 'niet essentiële spullen' afgedekt met lagen plastic. Alsof inpakkunstenaar Christo als etaleur op bezoek is geweest.

In De Els vindt de bonbonwinkel zichzelf essentieel genoeg om open te zijn. Het reisbureau ontvangt mensen nog steeds op afspraak. Ook nu Rutte het asociaal vindt om een verre vakantie te boeken.

Thuis check ik het nieuws. De Hema heeft net besloten toch maar dicht te gaan. We struikelen, naar adem happend, naar het eind van een rampjaar.