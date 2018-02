De wethouder of burgemeester die teveel drinkt; de politiek mag haar gedragsproblemen wel eens op de eigen agenda zetten.

Dit stukje gaat over ondermijning van het openbaar bestuur. U leest er de laatste tijd veel over, en dan gaat het over criminelen die invloed krijgen op onze besturen. Maar daarover gaat deze rubriek niet.

Het is tijd om af te rekenen met een andere vorm van ondermijning, die misschien wel even schadelijk is. In die vorm van ondermijning is een hoofdrol weggelegd voor te veel wethouders en te veel burgemeesters. Ik heb het over die bestuurders die niet van de drank kunnen afblijven en - als we de verklaringen mogen geloven - niet van vrouwenborsten. Ze halen onze democratie door het slijk, werpen modderspatten op al die integere bestuurders om hen heen en dragen er op hun eigen manier aan bij dat vermoedelijk de helft van alle kiezers in maart weer thuisblijft.

Dit gaat over die Oosterhoutse burgemeester die vrouwen betastte.

Over die wethouder die onlangs in kennelijke staat een verslaggever om de nek viel.

Over die burgemeester die ik aangeschoten trof op een receptie. En wiens vrouw (we hoorden het bij toeval) klaagde dat hij echt minder moest drinken.

Of over die burgemeester die bij kennismaking insinueerde dat hij met labiele drinkers moest besturen.

Over de opgestapte wethouder die zijn auto in de heg reed. En over die hele reeks andere politici die achter het stuur zaten met een slok teveel op, die dronken terwijl ze piket hadden.

U zegt misschien: het zijn toch ook gewoon mensen. Maar mens zijn ze thuis. Wat in huiselijke kring gebeurt, daar hebben wij allemaal niets mee te maken (tenzij de handjes zo los zitten dat je dit soort mensen niet als bestuurder of IOC-lid wilt hebben). In de openbare ruimte draagt een wethouder of burgemeester zijn ambt met zich mee. En hoort hij dat niet te bezoedelen.

Als journalisten zijn we geen inquisiteurs en het is niet de bedoeling een heksenjacht te ontketenen. Maar wegkijken doen we evenmin. Eerlijk gezegd: ik ben wel op het punt gekomen dat ik alerter op dit soort misdragingen ga worden. Let wel, als de pers misstanden moet corrigeren, is dat altijd in de openbaarheid en dus pijnlijk. Laten we dat met zijn allen zien te voorkomen.