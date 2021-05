De wisent heeft een geduchte concurrent: de gezellige en nuttige ‘varkoegeit’

opinie Menselijke kleinheid zit te diep geworteld

28 april Er moet, zeker ook in de politiek, open en vrij gesproken kunnen worden. Geheimhouding scheen in de ministerraad de garantie dat dit ook daadwerkelijk mogelijk was. Nu hier toch ‘gelekt’ is, blijkt dat ook de ministerraad minder netjes is dan gedacht. Hoekstra blijkt Omtzigt een lastig Kamerlid te vinden die een toontje lager moet zingen. Dit terwijl hij de vermoorde onschuld speelt bij de suggestie van een andere functie voor deze kritische volksvertegenwoordiger. Hier komt de onoprechtheid van Hoekstra aan het licht. Hij is oneerlijk en dat is zeker niet netjes. Van een heel andere orde is dat het volledige kabinet ermee ingestemd blijkt te hebben om de Tweede Kamer niet volledig te informeren over de toeslagenaffaire. Dit is een ernstig vergrijp omdat dit de controlerende taak van het parlement en daarmee de democratische orde ondermijnt. Deze nieuwe inkijkjes komen bovenop de reeds bekende onverkwikkelijkheden van toppolitici.