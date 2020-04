De zin en onzin van dualisme

Sinds het vallen van de provinciale coalitie rommelt het in de Brabantse politiek. Begin november vorig jaar stapten twee CDA-gedeputeerden uit het College van Gedeputeerde Staten. Het stikstofdossier, in het bijzonder de forse bijdrage van de boeren, was uiteindelijk te veel gevraagd. Later stapte de partij in zijn geheel uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA, waardoor de provincie op dit moment door een minderheidscoalitie wordt bestuurd. Twee rapporteurs bogen zich over de vraag hoe de provincie de resterende drie jaar stabiel kan worden bestuurd.