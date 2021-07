Column Hoe flink durft het Oran­je-elf­tal in Boedapest te zijn?

23 juni Het treft dat ons elftal zondag voetbalt in Boedapest, het nieuwe internationale centrum van homohaat. Premier Viktor Orbán die Hongarije voortvarend ombouwt tot een oerconservatieve dictatuur, heeft in zijn parlement een wet laten aannemen die het verbiedt jongeren voor te lichten over homo’s en transgenders. Een middeleeuwse knevelwet die door premier Rutte haarscherp werd betiteld als zowel achterlijk als verschrikkelijk. Maar op de vraag of het Nederlands elftal zondag in dat hol van de onverdraagzaamheid onze vrijheidszin moet uitdragen, vermaande de premier: ‘Hou de sport er nou buiten’.