Democratie is ‘plaats maken voor de velen’

Nu het corona­virus blijkbaar wat minder leeftocht vindt, zelfs in de Brabantse ­boerenbeesten­­lucht, steekt ­menig kritische geest de vinger op: zijn we ‘de democratie’ niet uit het oog aan het verliezen? Men doelt dan niet op de weinig verheffende wijze waarop DENK en 50+ hun kiezers bedienen, maar vooral op twee andere verschijnselen die overigens niet alleen in Nederland optreden. Ten eerste gaat het om de verschuiving van uitvoerende macht naar een domein buiten het bereik van de controlerende wetgever. Ten tweede bespeurt men pogingen om burgers vierkant buiten het domein van de politiek te zetten. Voortekenen van het eerste: een premier die president is geworden, een regering die zich heeft uitgeleverd aan experts, ministers die geen verschil meer maken tussen een maatregel en een wet. Aanwijzingen voor het tweede: het streven naar een app om ieders bewegingsvrijheid in de gaten te houden, het verbod op grote bijeenkomsten (waaronder partijcongressen en debatten), uitstel van verkiezingen (onder andere in Polen) en in menig land een straatbeeld waarin behalve de politie ook het leger gewapend aanwezig is. En dat terwijl het niet eens oorlog is en zelfs menig terrorist het betreden van de publieke ruimte levensgevaarlijk vindt. Wat is democratie (ons) eigenlijk waard als ze achter de horizon verdwijnt zodra de capaciteit van de gezondheidszorg overschreden dreigt te worden? Temeer waar die overschrijding voornamelijk ontstaat omdat het virus vooral mensen treft die toch al niet veel vooruitzicht hadden in termen van gezonde levens­jaren? Is het niet beter om spoorslags terug te keren naar een reglementaire democratie, voordat het regeren per decreet een soort van ‘nieuw normaal’ wordt? Moet je daarvoor de kwetsbare leden van de samenleving niet tot een serieuze lock up verplichten zodat we terug kunnen naar het oude normaal van de democratie?