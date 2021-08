Demonstranten tegen corona dwepen met egoïstische vrijheid

Column Dertig jaar zijn zo terug en zo weer voorbij

11 juli Het was zo’n dag dat je ineens heel erg veel aan vroeger moet denken. Het begon met de vloer van een basisschool waar ik was voor een interview. De vloer die er lag was twee jaar ouder dan ik, en precies dezelfde als die op mijn basisschool: bruinrood, grijzig gemarmerd, en aan de zijkanten van de gang dezelfde tegeltjes, maar dan geel. Schrootjes tegen het plafond; het was alsof de afgelopen dertig jaar niet hadden bestaan.