Die eeuwige, ergerniswekkende vouten. Kan de redactie dan echt niet spellen?

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint

16 november Hij komt, hij komt. Nog één nachtje slapen en Sinterklaas meert aan in Zaanstad. Althans, dat hopen we dan maar want volgens Dieuwertje Blok is het de vraag of de stoomboot wel aan kan leggen, want één of andere koekert (Henny ­Huisman!) haalt al de hele week water uit de Zaan in plaats van uit de kraan.